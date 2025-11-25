Форма поиска по сайту

25 ноября, 15:54

Политика

Матвиенко заявила, что рожать как можно раньше после 18 лет должно стать "нормой"

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

Рожать детей как можно раньше после достижения 18 лет должно стать "нормой", заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в интервью "Московскому комсомольцу".

Она подчеркнула, что главная проблема и задача в области демографии заключается в изменении менталитета. По ее словам, успешным человеком должен считаться тот, у кого "хорошая, дружная, большая, крепкая семья", а наличие детей должно стать "модным". Кроме того, важно, чтобы нормой считалось рождение детей как можно раньше, а не в 28–29 лет.

Матвиенко добавила, что это не нужно откладывать на потом, поскольку "потом может уже и не случиться", например по медицинским показателям. Она также вспомнила фразу Владимира Путина: "Отцовство и материнство, дети – это счастье, и не нужно это счастье откладывать на потом".

Ранее стало известно, что в России появится Школа будущих родителей для студентов российских вузов. Программа начнет работать в 2026 году в рамках проекта "Поддержка семьи".

Она будет реализована в смешанном формате. Часть занятий пройдет очно, часть – онлайн. Участников курса научат основам ухода за ребенком, организации семейной жизни и ведению семейного бюджета. Кроме того, в рамках неформальных диалогов студенты смогут получить консультации у репродуктологов, педиатров и психологов.

