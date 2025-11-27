Форма поиска по сайту

27 ноября, 07:15

Наука

Ученые заявили об омолаживающем эффекте при регулярном потреблении кофе

Ученые заявили об омолаживающем эффекте при регулярном потреблении кофе

"Мослекторий": Анатолий Петрукович – о Земле

Российские ученые испытали голубей-биодронов с нейроимплантами в мозге

Космические войска России запустили ракету "Ангара-1.2" с космодрома Плесецк

Ученые обнаружили простой способ ослабления симптомов депрессии за 30 минут

Ученые выяснили, что подростковая фаза развития мозга продолжается до 32 лет

Американский стартап представил технологию производства искусственной свинины

Жители Ямало-Ненецкого автономного округа наблюдали северное сияние

"Мослекторий": Константин Парфенов – о природе света

Полярное сияние заметили жители нескольких регионов России

Регулярное потребление кофе может оказывать омолаживающее воздействие на организм. К такому выводу пришли ученые после недавнего исследования.

Специалисты отмечают, что употребление до четырех чашек напитка в день способно замедлить биологическое старение у людей с тяжелыми психическими заболеваниями.

При этом положительный эффект наблюдается только в пределах рекомендуемой нормы. Превышение дозировки дает обратный результат. Исследование пока только выявляет взаимосвязь, но не доказывает причинно-следственную зависимость.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

