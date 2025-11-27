Ученые заявили об омолаживающем эффекте при регулярном потреблении кофе

Регулярное потребление кофе может оказывать омолаживающее воздействие на организм. К такому выводу пришли ученые после недавнего исследования.

Специалисты отмечают, что употребление до четырех чашек напитка в день способно замедлить биологическое старение у людей с тяжелыми психическими заболеваниями.

При этом положительный эффект наблюдается только в пределах рекомендуемой нормы. Превышение дозировки дает обратный результат. Исследование пока только выявляет взаимосвязь, но не доказывает причинно-следственную зависимость.

