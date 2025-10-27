Китайские ученые исследовали влияние фильмов ужасов на депрессию

Китайские ученые выяснили, что фильмы ужасов могут помочь людям с депрессией и тревожностью. В ходе эксперимента пациентам показывали фрагменты хорроров, отслеживая активность мозга.

Исследование показало, что страшные фильмы помогают отвлечься от негативных мыслей. Однако психолог Анастасия Федорова предупреждает, что детям такие фильмы смотреть не рекомендуется из-за воздействия на нервную систему и психику.

