Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 октября, 08:00

Общество

Китайские ученые исследовали влияние фильмов ужасов на депрессию

Китайские ученые исследовали влияние фильмов ужасов на депрессию

Говорящий ворон Карлуша стал звездой соцсетей и кино

Опрос ВЦИОМ показал отношение россиян к водительским навыкам разных полов

Температура воздуха в Москве достигнет 10 градусов тепла 27 октября

Минздрав сообщил о стабильной ситуации с гриппом и ОРВИ

Российские врачи смогут рекомендовать только зарегистрированные Минздравом БАДы

Учитель русского языка из Москвы стал популярен в соцсетях

251 ребенок родился в Москве 26 октября

Московские работодатели увеличили зарплатные предложения сотрудникам

В Госдуме напомнили о праве не отвечать на звонки после работы

Китайские ученые выяснили, что фильмы ужасов могут помочь людям с депрессией и тревожностью. В ходе эксперимента пациентам показывали фрагменты хорроров, отслеживая активность мозга.

Исследование показало, что страшные фильмы помогают отвлечься от негативных мыслей. Однако психолог Анастасия Федорова предупреждает, что детям такие фильмы смотреть не рекомендуется из-за воздействия на нервную систему и психику.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществовидеоДмитрий КозачинскийДарья Ермакова

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика