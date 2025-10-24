HR-специалисты рассказали, как договориться с руководством о повышении зарплаты

У работников в России осталось всего пара месяцев, чтобы договориться о повышении зарплаты на следующий год. По словам HR-специалистов, осенью закладывается финансовая основа компаний.

Эксперты рекомендуют не медлить и готовить аргументы: собрать все свои достижения и подумать, какие новые задачи готовы решать для компании. Также они посоветовали отрепетировать диалог с помощью нейросети, чтобы быть готовым к неожиданным вопросам.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.