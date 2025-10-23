Кефир или несладкий йогурт могут укрепить иммунитет в сезон ОРВИ. Врачи утверждают, что больше всего пользы даст молочный продукт с пробиотиками. При этом достаточно всего одной порции в день. Например, стакан кефира перед сном или баночка йогурта за завтраком.

Кроме того, в этот период рекомендуется соблюдать режим сна и отдыха, не забывать о физических нагрузках и соблюдать водный баланс.

