23 октября, 08:00

Общество

Кефир или несладкий йогурт могут укрепить иммунитет в сезон ОРВИ

Кефир или несладкий йогурт могут укрепить иммунитет в сезон ОРВИ. Врачи утверждают, что больше всего пользы даст молочный продукт с пробиотиками. При этом достаточно всего одной порции в день. Например, стакан кефира перед сном или баночка йогурта за завтраком.

Кроме того, в этот период рекомендуется соблюдать режим сна и отдыха, не забывать о физических нагрузках и соблюдать водный баланс.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

