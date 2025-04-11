Москвичи готовы отказаться от личного авто ради удобного транспорта

Две трети москвичей согласны пересесть на общественный транспорт. По данным опросов, отказ от личного автомобиля жители столицы объясняют удобством и доступностью маршрутов. Городская транспортная система активно развивается, а расписание пассажирских перевозок становится все плотнее.

В России обсуждают идею официально считать молодежью не только до 35, но и до 40–44 лет. Почему предлагают поднять возрастной порог, кто получает "вторую молодость" и как на это влияет медицина и тренды?

Об этом – в программе "Москва сегодня" в 10:20 12 апреля.