Автобусы до столичных кладбищ запустят в Вербное воскресенье

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11 апреля, 14:30

Транспорт

Москвичи готовы отказаться от личного авто ради удобного транспорта

Москвичи готовы отказаться от личного авто ради удобного транспорта

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Две трети москвичей согласны пересесть на общественный транспорт. По данным опросов, отказ от личного автомобиля жители столицы объясняют удобством и доступностью маршрутов. Городская транспортная система активно развивается, а расписание пассажирских перевозок становится все плотнее.

В России обсуждают идею официально считать молодежью не только до 35, но и до 40–44 лет. Почему предлагают поднять возрастной порог, кто получает "вторую молодость" и как на это влияет медицина и тренды?

Об этом – в программе "Москва сегодня" в 10:20 12 апреля.

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