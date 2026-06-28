Медведев: ВС РФ противостоят своре ненавистников России

Фото: Москва 24/Юлия Иванко​

Российские военные противостоят своре ненавистников России, заявил председатель партии "Единая Россия", зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

"Наши воины на передовой, наши товарищи, наши братья, наши сестры с оружием в руках противостоят своре ненавистников России, тем ублюдкам, у которых выродилась мораль и набор ценностных представлений", – подчеркнул он.

Он также добавил, что поддержка Украины со стороны Запада привела не только к фактическому распаду Украины, но и может привести к необратимому уничтожению целой нации. При этом враги России хотят, чтобы страна "исчезла с карты мира". Медведев указал на то, что об этом "говорится напрямую".

Кроме того, западные страны прикрывают толерантностью забвение человеческих ценностей и потакание порокам. Медведев объяснил, что мировоззренческим фундаментом России является единство, которое позволяет народу жить и развиваться на протяжении многих веков.

Благодаря этому российское единство сильнее, чем западная цивилизация, которая "наживалась" за счет бесчеловечной колониальной эксплуатации. Председатель партии обратил внимание на то, что Запад "кичится" гуманизмом, однако в то же время потакает губительным порокам и идеям, например, оправдывание фашизма.

Зампред Совбеза России также отметил, что за партией находится огромная страна, при этом ее невозможно сломить, когда "все вместе".

"Каким станет будущее нашей страны, определяют только граждане России. Это, собственно, и есть подлинный суверенитет. За него выступает наш президент и за него сегодня сражаются наши бойцы", – добавил он.

Ранее Медведев говорил, что перед Россией стоит несколько вызовов – по его словам, это демография, нехватка кадров и появление новых профессий, неравномерное развитие регионов, а также беспрецедентное внешнее давление. Помимо этого, он обратил внимание на технологический уклад, который исходит от искусственного интеллекта, навязывание ложной системы ценностей российскому народу и безопасность страны.

