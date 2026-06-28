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28 июня, 21:13

Общество

Путин постановил признать Музей Мирового океана особо ценным объектом культурного наследия

Фото: ТАСС/Марина Круглякова

Музей Мирового океана в Калининграде признан особо ценным объектом культурного наследия России, соответствующий указ, размещенный на сайте официального опубликования правовых актов, подписал Владимир Путин.

В указе отмечается, что это необходимо, чтобы сохранить историко-культурного наследие народов РФ. Музей находится на набережной Петра Великого, дом № 1.

Это первый в стране комплексный морской музей. В нем есть композиции, которые посвящены истории исследования и природе океана, а также геологии и гидрологии. Помимо этого, в музее находится маринистическая библиотека и действующая экологическая станция, и создана единственная в стране Набережная исторического флота.

В августе прошлого года губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных предложил внести музей в свод объектов культурного наследия России. Путин также отмечал ценность знаний, которые можно получить в этом учреждении.

Ранее стало известно, что в Москве будут восстановлены монументальные скульптуры на крыше дома № 4 на Тверской улице. Их будут восстанавливать на основе архивных материалов и расположат на крыше у арки, которая ведет в Георгиевский переулок.

Само здание построили во время расширения Тверской улицы. Оно было спроектировано архитектором Аркадием Мордвиновым и инженером Павлом Красильниковым, которые были удостоены Сталинской премии. В 2008 году дом стал объектом культурного наследия.

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