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28 июня, 18:38

Происшествия

Телефонные мошенники обманули москвича на 1,5 млн рублей

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Житель Москвы потерял 1,5 миллиона рублей из-за обмана телефонных мошенников. Об этом сообщила пресс-служба столичного управления МВД РФ.

"В Северо-Западном округе столицы полицейские задержали 21-летнего курьера, забравшего деньги у жертвы телефонных мошенников. Ущерб составил почти 1,5 миллиона рублей", – говорится в сообщении.

По данным ведомства, 28-летнему москвичу несколько дней звонили злоумышленники, представляясь сотрудниками различных служб. Они заявляли, что с его счета списали средства на финансирование экстремисткой организации, а в отношении него самого возбуждено уголовное дело.

Под таким давлением мужчина оформил кредит на 1 миллион рублей и снял 985 тысяч, после чего передал всю сумму незнакомцу. Позже, следуя инструкциям, он отдал еще 480 тысяч личных накоплений.

Посредником оказался 21-летний житель Москвы. Наличные он конвертировал в криптовалюту и отправил своим кураторам. По данному факту заведено уголовное дело по статье о мошенничестве.

Ранее московскую пенсионерку обманули на 37 миллионов рублей. Мошенники выманили у нее деньги под предлогом замены ключей от домофона. Преступники находились с женщиной на связи почти три месяца.

Москвичей предупредили о мошенничестве с поддельными доверенностями

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