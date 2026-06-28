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Новости

28 июня, 18:44

Происшествия

На фоне аномальной жары в Великобритании утонули семь человек

Фото: mirror.co.uk

В Великобритании, на фоне аномальной жары, утонули семь человек, передает Sky News.

Например, в Стейлибридже на севере Англии из резервуара извлекли тело 15-летнего мальчика. Также в разных регионах были обнаружены погибшими четверо мужчин в возрасте от 22 до 69 лет и два мальчика-подростка. Их тела были найдены в водоемах и в море.

В связи с этим правоохранители призвали жителей страны "избегать соблазна освежиться" в водоемах, каналах, реках и прудах.

В Европе в середине июня установилась аномальная жара – в Чехии, например, воздух прогрелся до 40,6 градуса. За почти 300-летнюю историю наблюдений за погодой в стране не было такой температуры.

За последнюю неделю из-за сильной жары в Европе умерли более 1,3 тысячи человек. Генеральный директор Всемирной лрганизации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус указал на то, что Европа является континентом, куда потепление приходит быстрее всего, темпы роста температуры вдвое превышают среднемировые показатели.

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