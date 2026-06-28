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28 июня, 20:46

Спорт

Сборная России выиграла медальный зачет юниорского чемпионата Европы по прыжкам в воду

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

Российская сборная победила в медальном зачете чемпионата Европы по прыжкам в воду среди спортсменов не старше 15 и 18 лет, сообщает ТАСС.

Соревнования прошли в Будапеште. Спортсмены из России смогли получить 9 золотых, 6 серебряных и 2 бронзовые медали. На втором месте – Германия, которая завоевала 5 золотых, а также по 2 серебряные и бронзовые медали. Украинцы, занявшие третье место, получили по 3 золотых и серебряных медалей, и 8 бронзовых.

На этих соревнованиях российские спортсмены выступали под флагом РФ и в сопровождении национального гимна.

Ранее Международная федерация университетского спорта (FISU) допустила всех российских атлетов для участия в соревнованиях под своей эгидой. При этом организация приняла решение применять механизм нейтрального статуса даже в тех дисциплинах, где профильные международные федерации по-прежнему придерживаются политики полного отстранения россиян.

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