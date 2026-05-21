21 мая, 14:44

Политика

Медведев перечислил семь признаков несостоятельности Украины как государства

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Украина является failed state, считает зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. На своей странице в мессенджере MAX он перечислил семь признаков того, почему это так.

"Есть такое понятие – несостоявшееся государство, или failed state. Почему Украина сегодня является таковой?" – задался вопросом он.

По словам политика, Украина уже провалилась как государство, поскольку:

  • не может жить без внешнего финансирования со стороны западных стран – без ЕС, США, МВФ и Всемирного банка ее бюджет был бы дефицитным более чем на 50%;
  • безвозвратно утратила свыше 20% своей территории, доставшейся ей после распада Советского Союза, и, "несомненно, скоро утратит новые земли";
  • потеряла более половины своего населения – в 1991 году оно в границах УССР составляло более 51,5 миллиона человек, а сегодня на подконтрольных Киеву территориях осталось менее 23 миллионов человек;
  • потеряла половину своего промышленного и более 20% аграрного потенциала, в том числе лишилась более 70% своей металлургии и доступа к запасам полезных ископаемых на сумму свыше 12 триллионов долларов;
  • у нее отсутствует или утратило свои полномочия большинство центральных органов власти;
  • живет в режиме внешнего управления, государством фактически руководят международные или иностранные политики;
  • во главе стоит "больной наркотической зависимостью человек со всеми признаками распада личности".

Исходя из этого, "деградация бывшей Украины" – это необратимый процесс. Глава Совбеза считает, что гибель данного государства в исторической перспективе неминуема.

"Никакие пропагандистские заявления западных стран о безграничной глобальной поддержке и лживые обещания вступления в НАТО или Евросоюз не остановят ее системный распад", – заключил политик.

Ранее Медведев выступил с критикой русофобских высказываний представителей стран Балтии. Он считает, что политики этих государств такими заявлениями хотят повысить свой авторитет.

В частности, глава Совбеза упомянул главу МИД Эстонии Маргуса Цахкны. Тот высказался против начала переговоров с Россией. По его мнению, их можно будет начать только после успехов украинской армии на фронте.

Читайте также


