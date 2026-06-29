В Госдуме предложили снизить до 70 лет возраст надбавки к пенсии

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Глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов считает необходимым пересмотреть возрастной порог для получения повышенной фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости. В беседе с ТАСС парламентарий заявил, что действующий ценз в 80 лет следует снизить до 70 или 75 лет.

Сейчас фиксированная выплата удваивается только по достижении 80-летия. Нилов же предлагает ввести поэтапное увеличение надбавки каждое десятилетие. По его словам, дополнительная финансовая поддержка должна расти с годами: в 70, 80, 90 и 100 лет.

Парламентарий отметил, что в стране есть долгожители, доживающие до 110 лет, и, несмотря на единичность таких случаев, эти люди нуждаются в материальной поддержке.

Депутат подчеркнул, что преклонный возраст сам по себе требует дополнительного внимания и мер помощи, выходящих за рамки существующих норм, а увеличение выплат способствовало бы решению насущных проблем пожилых людей.

Он добавил, что соответствующий законопроект уже направлен на заключение в правительство.

Ранее стало известно, что средняя пенсия в России выросла почти на 4,5 тысячи рублей за два года. По данным Социального фонда, на 1 мая 2026 года средняя пенсия россиян достигла отметки в 25 399 рублей. При этом в аналогичный период 2024 года этот показатель находился на уровне 20 949 рублей.

