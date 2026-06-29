Аэропорт Внуково обслуживает рейсы по согласованию

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Столичный аэропорт Внуково осуществляет прием и отправку рейсов только по согласованию с уполномоченными органами. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

В ведомстве подчеркнули, что такие меры приняты для обеспечения безопасности полетов. В связи с этим в расписании рейсов возможны корректировки.

Ранее Ространснадзор начал профилактическую проверку региональных авиакомпаний. Она пройдет в отношении 51 компании.

В ведомстве пояснили, что в отличие от традиционных проверок, в рамках профилактических визитов при выявлении нарушений контролирующий орган выдает перевозчику предписание об их устранении, не применяя мер административной ответственности.