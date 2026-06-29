00:58Транспорт
Аэропорт Внуково обслуживает рейсы по согласованию
Фото: depositphotos/Shebeko
Столичный аэропорт Внуково осуществляет прием и отправку рейсов только по согласованию с уполномоченными органами. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.
В ведомстве подчеркнули, что такие меры приняты для обеспечения безопасности полетов. В связи с этим в расписании рейсов возможны корректировки.
Ранее Ространснадзор начал профилактическую проверку региональных авиакомпаний. Она пройдет в отношении 51 компании.
В ведомстве пояснили, что в отличие от традиционных проверок, в рамках профилактических визитов при выявлении нарушений контролирующий орган выдает перевозчику предписание об их устранении, не применяя мер административной ответственности.