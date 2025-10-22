Госдума приняла в первом чтении проект о повышении минимального размера оплаты труда. С 1 января 2026 года он составит 27 093 рубля в месяц.

Предполагается, что поправки будут способствовать повышению зарплат для болеем чем 4,5 миллиона работников.

Ранее заместитель министра труда и соцзащиты РФ Дмитрий Платыгин сообщил, что для повышения зарплат до нового уровня МРОТ компаниям потребуется более 66 миллиардов рублей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.