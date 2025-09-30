Форма поиска по сайту

30 сентября, 23:00

Общество

Профессор МГЛУ стала популярной в соцсетях благодаря своей авторской методике

Профессор Московского государственного лингвистического университета (МГЛУ) Жанна Веренинова стала популярной в социальных сетях благодаря своей авторской методике.

В сеть попала запись занятий, на которых педагог учит правильно произносить английские слова. В результате видео собрало миллионы просмотров.

Собственную методику профессор создала за 10 лет. Она практиковалась за рубежом, а недавно выпустила книгу, которая помогает освоить правильное произношение. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

