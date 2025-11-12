Ракета-носитель "Союз-5" прибыла на Байконур перед декабрьским пуском

Фото: ТАСС/"Роскосмос"/Артем Пылаев

Новейшая российская ракета-носитель среднего класса "Союз-5" прибыла на космодром Байконур перед первым пуском, который планируют провести в декабре. Об этом сообщила пресс-служба госкорпорации "Роскосмос".

Основные блоки ракеты доставлены в монтажно-испытательный корпус для начала подготовки к пуску.

В "Роскосмосе" также отметили, что "Союз-5" был изготовлен на самарском РКЦ "Прогресс". Ракета отличается высокой экологической безопасностью, так как работает на экологически чистых компонентах топлива.

До этого в госкорпорации сообщили об успешных наземных огневых испытаниях первой ступени "Союза-5". По информации "Роскосмоса", они были проведены 10 октября в Научно-испытательном центре ракетно-космической промышленности.

Их результат дал зеленый свет для запуска ракеты с космодрома Байконур, отметили представители корпорации.