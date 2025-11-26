Космонавт Кудь-Сверчков рассказал о традиции "предстартового ускорения"

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Об одной из самых необычных традиций космической отрасли рассказал космонавт Сергей Кудь-Сверчков. По его словам, перед стартом глава "Роскосмоса" символически "пинает" командира экипажа – это называется "предстартовым ускорением", сообщает РИА Новости.

"Самое первое "ускорение" мы получаем не от ракеты-носителя, а от главы агентства, когда командир экипажа, поднимаясь на ракету, отрываясь физически от Земли, получает пинок", – сказал Кудь-Сверчков.

Этот символический жест означает, что космонавты и астронавты должны успешно завершить миссию и не возвращаться на Землю раньше положенного срока. Кудь-Сверчков подчеркнул, что традиция существует уже много лет.

"Я считаю, что традиции делают нас сильнее, – рассказал космонавт.

По его словам, в этой отрасли существует множество других ритуалов. Они сопровождают специалистов на всех этапах: от вступления в отряд до момента старта.

Полет корабля "Союз МС‑28" к Международной космической станции запланирован на 27 ноября. В основной экипаж вошли российские космонавты Сергей Кудь-Сверчков и Сергей Микаев, а также американский астронавт Кристофер Уильямс. Кроме того, в состав дублирующего состава вошли Петр Дубров и Анна Кикина. Команда проведет на орбите 242 дня. В рамках российской программы запланировано свыше 40 экспериментов, а также два выхода в открытый космос – в апреле и июне 2026 года.