Эколог Рыбальченко: при контакте с инвазивными растениями можно получить ожоги

Фото: 123RF.com/semperscifi

Прямая опасность для горожан при контакте с опасными инвазивными растениями – ожоги или аллергии, заявил Москве 24 эколог Илья Рыбальченко.

Столичные власти накануне определили 32 вида инвазивных растений, численность которых планируется уменьшать, по четырем группам в зависимости от их вредоносности.

В первую вошли борщевик Сосновского, люпин, золотарник, рейнутрии и дерево айлант, во вторую – клен ясенелистный, в третью – дуб красный, роза морщинистая, облепиха крушиновидная и другие, в четвертую – прилипало пристающее, недотрога мелкоцветковая и иные травы.

По словам эколога, их косвенная опасность заключается в вытеснении местных растений, что ведет к сокращению кормовой базы для птиц и животных, ухудшению состояния зеленых зон и уменьшению выработки кислорода.





Илья Рыбальченко эколог Городские бюджеты вынуждены тратить сотни миллионов рублей не на развитие парков, а на борьбу с захватчиками. Таким образом, созданный Москвой документ – это не запретительная мера, а инструмент защиты городской экосистемы и здоровья людей. Это научно обоснованный и гуманный шаг, направленный на сохранение природного баланса мегаполиса.

Эксперт отметил, что инвазивные растения – это не диковинные "чужаки", а "агрессивные захватчики", которые вредят экосистеме, городскому хозяйству, инфраструктуре и здоровью людей.

Он отметил, что столица стала первым российским городом, который системно подошел к этой проблеме. Признание этих растений инвазивными основано на трех ключевых причинах.

"Во-первых, они обладают своего рода "сверхспособностями" к размножению и распространению. Одни, как люпин или золотарник, производят огромное количество семян. Другие, как рейнутрия, способны вырасти из мельчайшего обломка корня", – сказал специалист.

Некоторые растения выделяют токсины, а другие захватывают бедные и поврежденные почвы, делая это быстрее, чем местные виды успевают восстановиться.

"Во-вторых, плотные заросли инвазивных растений "выключают" из экосистемы традиционные дубравы, березовые леса и луга", – подчеркнул эксперт.

Например, золотарник подавляет луговые травы, клен ясенелистный вытесняет липы, ели и березы, а под рейнутрией образуются "мертвые зоны", где ничего не растет.

"В-третьих, они (инвазивные растения. – Прим. ред.) несут прямую опасность для человека. Борщевик Сосновского вызывает тяжелые ожоги II–III степени и может спровоцировать отек", – указал Рыбальченко.

Он добавил, что золотарник и амброзия – мощные аллергены, обостряющие поллиноз. Клен ясенелистный обладает ломкой древесиной, из-за чего его ветки часто падают на машины и тротуары. В свою очередь, айлант не только вызывает аллергию, но и своими корнями разрушает дорожные покрытия и фундаменты.

"Именно поэтому город не просто борется с сорняками, а системно снижает угрозу для жителей, разделив инвазивные виды на четыре группы по степени агрессивности и срочности мер", – резюмировал эколог.

Ранее врач Ирина Скорогудаева рассказала, что ожоги после контакта кожи с соком борщевика появляются, когда пострадавший продолжает находиться на улице. Жидкость проникает в клетки и резко увеличивает чувствительность кожи в ультрафиолетовому излучению. Чтобы этого избежать, нужно вовремя закрыть пораженные участки тела тканью.