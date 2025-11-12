Более 30 видов вредоносных растений определены в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Москве определили свыше 30 инвазивных видов растений, численность которых планируется уменьшать. Об этом заявила руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды Юлия Урожаева на круглом столе в Мосгордуме.

"Москва первая, кто определил систему в работе с инвазивными видами. <...> Мы системно проанализировали, <...> что происходит с зеленым фондом, и выделили не один травянистый вид – борщевик Сосновского, а выделили целый ряд древесных видов, травянистых и кустарниковых, <...> определили в постановлении сейчас 32 инвазивных вида растения и порядок работы с ними", – цитирует ее ТАСС.

Все 32 вида распределены по 4 группам в зависимости от их вредоносности. В первую вошли борщевик Сосновского, люпин, золотарник, рейнутрии и дерево айлант. Выяснилось, что эти растения бесконтрольно распространяются, захватывая большие территории, а также опасны для человека. Их предлагается удалить за 3 года.

Во второй группе оказался клен ясенелистный, который быстро всходит, распространяет корни по земле и обладает ломкой древесиной, из-за чего имеет очень высокий процент аварийности. Вырубку кленов предполагается осуществить за 10 лет.

Третья группа включает 8 деревьев и 6 кустарников, среди них – дуб красный, роза морщинистая, облепиха крушиновидная, черемуха виргинская. Их предлагается запретить высаживать на зеленых территориях города, так как при отсутствии контроля они займут исторически сложившиеся природные сообщества.

Четвертая группа состоит из 11 видов трав. Они менее агрессивны, чем остальные. В перечне оказались прилипало пристающее и недотрога мелкоцветковая. Отмечается, что их следует сокращать до безопасных значений.

Ранее Владимир Путин подписал закон, который обязывает владельцев земельных участков на территории России бороться с борщевиком и другими опасными видами растений.

С 1 марта 2026 года россияне будут обязаны бороться с инвазивными растениями. В случае невыполнения требований им будут грозить штрафы до 700 тысяч рублей.

