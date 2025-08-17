Депутат Колунов: новые критерии для изъятия бесхозных земель вступят в силу в сентябре

Фото: 123RF/stas71

Новые критерии для изъятия бесхозных земельных участков вступят в силу в России с 1 сентября. Об этом сообщил зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.

К примеру, одной из причин для изъятия может послужить отсутствие возведенного и зарегистрированного объекта в установленные сроки: для земель под строительство – 5 лет, под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) – 7 лет.

Участки могут быть также изъяты из-за захламления более половины территории мусором или отходами – сначала специалисты проверят, будет ли устранена проблема в течение года. Кроме того, еще одним основанием для изъятия станет ненадлежащее содержание построек, включая разрушения стен, отсутствие окон и прочие нарушения.

Колунов добавил, что добавится еще один критерий – зарастание территории сорной растительностью. Если в течение года более половины площадки участка будет занято сорняками выше 1 метра, то тогда землю могут изъять.

Депутат отметил, что изъятие неиспользуемого участка является крайней мерой. Первоначально по критериям будут отрабатывать профильные органы, которые проверят обоснованность и дадут собственнику шанс объяснить ситуацию и устранить проблему.

"Если реакции не последует, то уже через суд запустится процедура изъятия. Но, отмечу, что есть право, допустимо продлить срок устранения проблемы через суд", – приводит РИА Новости слова Колунова.

Ранее Владимир Путин подписал закон, который обязывает владельцев земельных участков на территории России бороться с борщевиком и другими опасными видами растений.

Под опасными понимаются сорта, которые при распространении создают угрозу для окружающей среды, жизни и здоровья граждан, сохранения естественных экосистем, биологического разнообразия, а также те, что причиняют вред отдельным отраслям экономики. Перечень таких растений будет устанавливаться нормативным правовым актом субъекта РФ.