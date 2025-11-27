Форма поиска по сайту

27 ноября, 23:24

Наука

На Байконуре поврежден стартовый стол после пуска ракеты "Союз МС-28"

Фото: телеграм-канал "Роскосмос"

Ракета космического назначения с кораблем "Союз МС-28" стартовала с Байконура в штатном режиме без замечаний. После запуска специалисты осмотрели место старта и выявили повреждение ряда элементов стартового стола. Об этом сообщила пресс-служба "Роскосмоса".

"После пуска могут появляться повреждения, поэтому в мировой практике обязателен подобный осмотр. Сейчас ведется оценка состояния стартового комплекса", – объяснили в госкорпорации.

Для восстановления имеются все необходимые резервные элементы. В ближайшее время повреждения будут устранены.

В "Роскосмосе" также добавили, что "Союз МС-28" успешно пристыковался к Международной космической станции (МКС). В данный момент экипаж находится на борту, космонавты чувствуют себя хорошо.

Ракета с кораблем "Союз МС-28" стартовала с космодрома Байконур днем 27 ноября. На борту находились космонавты госкорпорации Сергей Кудь-Сверчков и Сергей Микаев, а также астронавт NASA Кристофер Уильямс.

В качестве индикатора невесомости экипаж взял с собой вязаную куклу рыжего кота. Ассистировать космонавтам в их повседневной работе в экспериментальном режиме будет нейросеть GigaChat.

Позже "Союз МС-28" пристыковался к российскому модулю "Рассвет" МКС. Стыковка прошла в штатном режиме. Сам корабль летел к станции по сверхбыстрой схеме, путь занял около трех часов.

Корабль "Союз МС-28" пристыковался к МКС

