Жители Ямало-Ненецкого автономного округа наблюдали северное сияние

Жители нескольких северных регионов России наблюдали яркое северное сияние. Природное явление было зафиксировано в Ямало-Ненецком автономном округе, Мурманской, Архангельской, Ленинградской и Вологодской областях.

На кадрах, снятых в режиме таймлапс, видны изумрудные волны света, причудливо извивающиеся в небе. Северное сияние представляет собой свечение верхних слоев атмосферы, возникающее при взаимодействии магнитосферы Земли с заряженными частицами солнечного ветра.

