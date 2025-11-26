26 ноября, 07:15Наука
Жители Ямало-Ненецкого автономного округа наблюдали северное сияние
Жители нескольких северных регионов России наблюдали яркое северное сияние. Природное явление было зафиксировано в Ямало-Ненецком автономном округе, Мурманской, Архангельской, Ленинградской и Вологодской областях.
На кадрах, снятых в режиме таймлапс, видны изумрудные волны света, причудливо извивающиеся в небе. Северное сияние представляет собой свечение верхних слоев атмосферы, возникающее при взаимодействии магнитосферы Земли с заряженными частицами солнечного ветра.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.