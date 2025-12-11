В России зафиксирован всплеск заболеваемости "гонконгским" гриппом

Глава Роспотребнадзора Анна Попова предупредила о подъеме заболеваемости "гонконгским" гриппом, который ожидается на новогодние праздники. Основной риск связан с тем, что в это время люди часто откладывают обращение к врачам.

Болезнь развивается стремительно и протекает тяжело, из-за чего ее называют "пятидневной". Температура может подниматься до 40 градусов, а состояние ухудшается за пару часов после заражения, у детей – всего за 15–30 минут.

