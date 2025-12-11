Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11 декабря, 13:15

Общество

В России зафиксирован всплеск заболеваемости "гонконгским" гриппом

В России зафиксирован всплеск заболеваемости "гонконгским" гриппом

Число заражений "гонконгским" гриппом резко выросло в России

МЧС выпустило предупреждение об ухудшении погоды в Москве на 12 декабря

"Новости дня": кулинарный турнир пройдет в столице для участников "Московского долголетия"

Москвичи стали нанимать специалистов по украшению новогодних елок

"Атмосфера": пасмурная погода ожидается в Москве 11 декабря

Метель ожидается в Москве 12 декабря

"Доктор 24": врач рассказал, почему возникает аневризма

Дождь со снегом ожидаются в Москве 11 декабря

"Атмосфера": 5 градусов ожидается в Москве вечером 11 декабря

Глава Роспотребнадзора Анна Попова предупредила о подъеме заболеваемости "гонконгским" гриппом, который ожидается на новогодние праздники. Основной риск связан с тем, что в это время люди часто откладывают обращение к врачам.

Болезнь развивается стремительно и протекает тяжело, из-за чего ее называют "пятидневной". Температура может подниматься до 40 градусов, а состояние ухудшается за пару часов после заражения, у детей – всего за 15–30 минут.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществовидеоИван Евдокимов

Что будет с российскими активами, замороженными в Евросоюзе?

Власти Бельгии заявили о неизбежности использования российских активов для помощи Украине

Решение будет обсуждаться на заседании ЕС 18 и 19 декабря декабря

Читать
закрыть

Стоит ли запрещать новогодние корпоративы в России?

Подобные мероприятия часто сопровождаются непристойным поведением со стороны работников

Однако эксперты уверены: корпоративы являются поводом найти общий язык с коллегами

Читать
закрыть

Разрешат ли россиянам выезжать из страны в день погашения долга?

Информация о задолженности подтягивается быстро благодаря современным IT-системам

Эксперты уверены: ускорить снятие барьеров вполне реально

Читать
закрыть

Как работа по ночам сказывается на состоянии сотрудников?

Ночная работа может ухудшить состояние сердца

Зачастую у работника отмечается еще и недосып

Читать
закрыть

Почему спрос на домашние кофемашины резко вырос?

Основным драйвером роста стали недорогие устройства стоимостью до 5 000 рублей

Причиной роста популярности малой бытовой техники сыграл тренд на приготовление кофе дома

Читать
закрыть

Во сколько обойдется украшение квартиры перед Новым годом?

На онлайн-платформах появились частные объявления с предложениями украсить квартиры

За подбор игрушек, распутывание гирлянд и их развешивание декораторы просят 3–10 тысяч рублей

Читать
закрыть

Какие главные астрономические явления ждать в первой половине зимы?

Пик одного из самых красивых и мощных метеорных потоков придется на ночь с 13 на 14 декабря

21 декабря наступает зимнее солнцестояние – самый короткий день и самая длинная ночь в году

Читать
закрыть

Каких диких животных можно увидеть в столице зимой?

Жители Москвы могут увидеть на природных территориях города лис

Есть шанс заметить в черте города лосей, которых можно считать местными обитателями

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика