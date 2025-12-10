Алсу нарядила новогоднюю елку игрушками Хагги Вагги

Алсу, Ани Лорак и другие звезды показали в соцсетях, как нарядили елки и украсили дома к Новому году. Какой декор выбрали знаменитости, расскажет Москва 24.

Алсу

Певица показала в своих соцсетях процесс украшения елки, удивив фолловеров выбором необычного декора. Алсу отметила, что идея оформления принадлежит ее 9-летнему сыну.

"У нас в этом году будет весьма оригинальная елка. Идея Рафаэльчика", – рассказала заслуженная артистка РФ за кадром.

В конце видео певица показала результат: новогоднее дерево украшали десятки мягких игрушек Хагги Вагги. Декор завершила гирлянда.

"Голосуем за самую страшную елку?" – подписала Алсу ролик.

Подписчики благосклонно отнеслись к необычно украшенному новогоднему символу, отметив креативность певицы и ее сына.

Ани Лорак

Исполнительница сразу поделилась в соцсетях результатом: Ани Лорак (настоящее имя – Каролина Куек) опубликовала семейные снимки на фоне уже наряженной ели. На кадре певица вместе с новоиспеченным супругом, инструктором по йоге Исааком Виджраку, за которого вышла замуж в феврале. С ними также 14-летняя дочь звезды от первого брака София.

Елка у семьи получилась большая и пышная, с классическим декором: ветви дерева украсили красные и золотистые игрушки и мелкая гирлянда, а на полу – алые коробки с подарками.

"Как так быстро пролетел год? И вот мы снова наряжаем елочку, загадываем желания и верим в чудеса. Спасибо за новогоднее настроение!" – подписала фотографию знаменитость.

Подписчики Ани Лорак оценили атмосферные снимки: многие отметили, что такой декор создал праздничное настроение.

Филипп Киркоров

Народный артист РФ не стал скрывать, что украшением дома занимались профессиональные декораторы: огромную елку тоже нарядили в классической красно-золотой гамме. Певец признался, что именно эти цвета вызывают у него ностальгические чувства из детства.





Филипп Киркоров певец, народный артист РФ Боже мой, какая красота! Тепло сразу в доме. Это сразу такой вот настоящий классический Новый год. Все-таки моя душа из Советского Союза. Я помню, у нас в доме стояла, конечно, не такая огромная, потому что потолки были маленькие, но именно такая зеленая елка с красными бантиками, с красными шарами.

Изюминкой стали игрушки, которые были расписаны вручную специально для артиста.

Оксана Самойлова

Модель, блогер и многодетная мать поделилась с подписчиками, что всегда занимается подготовкой к Новому году самостоятельно, ведь это создает праздничную атмосферу.

"Я сначала думала не наряжать квартиру, а потом такая: "Блин, я же обожаю новогодний декор, я же каждый год создаю что-то классное дома…" Просто в этом году мой дом – временная квартира. Но это не повод лишать себя праздничной атмосферы, решила я, и вот стол уже готов", – поделилась Оксана с подписчиками.

В ролике Самойлова украсила гостиную, развесив гирлянды с теплым светом. Блогер нестандартно подошла к декору стола: на еловых ветках появился светильник в виде головы лошади, а рядом в вазе – сухоцветы. Композицию дополнили шишки, бусы, гирлянды, подсвечник и светильник в виде домика.

К слову, елку Оксана пока не показала, однако продемонстрировала шикарный образ, который многие сочли очень подходящим к празднику: белое платье с открытыми плечами и блестками.

Ханна

Певица и супруга продюсера, соучредителя лейбла Black Star Пашу (настоящее имя – Павел Курьянов) подошла к украшению дома с размахом. Ханна (настоящее имя – Анна Иванова) нарядила сразу несколько елей на территории и внутри особняка.





Ханна певица Этой зимой у нас не одна, а сразу семь елок. Очень хочется, чтобы детки чувствовали это волшебство. Кстати, у меня есть традиция – каждый год я отправляю новогодние елки минимум в три детских дома или в дома престарелых. Искренне хочу, чтобы этот праздник радовал как можно больше людей.

Фасад дома знаменитости украсили гирляндами, входную дверь – бантами и еловыми ветвями. Кроме того, новогоднюю атмосферу создали фигурки щелкунчиков и северных оленей.