Алсу нарядила новогоднюю елку игрушками Хагги Вагги

Алсу, Ани Лорак и другие звезды показали в соцсетях, как нарядили елки и украсили дома к Новому году. Какой декор выбрали знаменитости, расскажет Москва 24.
Алсу
Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/alsou_a
Певица показала в своих соцсетях процесс украшения елки, удивив фолловеров выбором необычного декора. Алсу отметила, что идея оформления принадлежит ее 9-летнему сыну.
"У нас в этом году будет весьма оригинальная елка. Идея Рафаэльчика", – рассказала заслуженная артистка РФ за кадром.
В конце видео певица показала результат: новогоднее дерево украшали десятки мягких игрушек Хагги Вагги. Декор завершила гирлянда.
"Голосуем за самую страшную елку?" – подписала Алсу ролик.
Подписчики благосклонно отнеслись к необычно украшенному новогоднему символу, отметив креативность певицы и ее сына.
Ани Лорак
Фото: Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/anilorak
Исполнительница сразу поделилась в соцсетях результатом: Ани Лорак (настоящее имя – Каролина Куек) опубликовала семейные снимки на фоне уже наряженной ели. На кадре певица вместе с новоиспеченным супругом, инструктором по йоге Исааком Виджраку, за которого вышла замуж в феврале. С ними также 14-летняя дочь звезды от первого брака София.
Елка у семьи получилась большая и пышная, с классическим декором: ветви дерева украсили красные и золотистые игрушки и мелкая гирлянда, а на полу – алые коробки с подарками.
"Как так быстро пролетел год? И вот мы снова наряжаем елочку, загадываем желания и верим в чудеса. Спасибо за новогоднее настроение!" – подписала фотографию знаменитость.
Подписчики Ани Лорак оценили атмосферные снимки: многие отметили, что такой декор создал праздничное настроение.
Филипп Киркоров
Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/fkirkorov
Народный артист РФ не стал скрывать, что украшением дома занимались профессиональные декораторы: огромную елку тоже нарядили в классической красно-золотой гамме. Певец признался, что именно эти цвета вызывают у него ностальгические чувства из детства.
Изюминкой стали игрушки, которые были расписаны вручную специально для артиста.
Оксана Самойлова
Модель, блогер и многодетная мать поделилась с подписчиками, что всегда занимается подготовкой к Новому году самостоятельно, ведь это создает праздничную атмосферу.
"Я сначала думала не наряжать квартиру, а потом такая: "Блин, я же обожаю новогодний декор, я же каждый год создаю что-то классное дома…" Просто в этом году мой дом – временная квартира. Но это не повод лишать себя праздничной атмосферы, решила я, и вот стол уже готов", – поделилась Оксана с подписчиками.
В ролике Самойлова украсила гостиную, развесив гирлянды с теплым светом. Блогер нестандартно подошла к декору стола: на еловых ветках появился светильник в виде головы лошади, а рядом в вазе – сухоцветы. Композицию дополнили шишки, бусы, гирлянды, подсвечник и светильник в виде домика.
К слову, елку Оксана пока не показала, однако продемонстрировала шикарный образ, который многие сочли очень подходящим к празднику: белое платье с открытыми плечами и блестками.
Ханна
Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/offi_hanna
Певица и супруга продюсера, соучредителя лейбла Black Star Пашу (настоящее имя – Павел Курьянов) подошла к украшению дома с размахом. Ханна (настоящее имя – Анна Иванова) нарядила сразу несколько елей на территории и внутри особняка.
Фасад дома знаменитости украсили гирляндами, входную дверь – бантами и еловыми ветвями. Кроме того, новогоднюю атмосферу создали фигурки щелкунчиков и северных оленей.