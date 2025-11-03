Кардиолог Залетова: атеросклероз и варикоз могут спровоцировать образование тромбов

Вязкая кровь может привести к образованию опасных заболеваний, в том числе к тромбозу. Как выявить признаки густой крови и что поможет с этим бороться, читайте в материале Москвы 24.

Больше воды и спорта

Текучесть крови – это ее способность свободно циркулировать по сосудам. Жидкая свободно проходит по ним, не создавая проблемы сердцу, которое ее качает, объяснила Москве 24 врач-терапевт, кардиолог, диетолог, липидолог и специалист по нутритивной поддержке Татьяна Залетова.

Если текучесть плохая, то кровь становится вязкой, движется медленнее, а на сердце ложится дополнительная нагрузка, отметила эксперт.





Татьяна Залетова врач-терапевт, кардиолог, диетолог, липидолог, специалист по нутритивной поддержке В густой крови содержится слишком много кровяных клеток, в основном эритроцитов (красные кровяные тельца, которые переносят кислород по организму). Чем их больше, тем гуще кровь. Иногда клетки могут "слипаться", тогда текучесть хуже, хотя в норме они должны отталкиваться друг от друга.

Залетова рассказала, что существует еще одна особенность крови – повышенная готовность к свертыванию, например, после пореза. За этот процесс отвечают тромбоциты, но когда их становится слишком много, кровь свертывается прямо внутри сосудов. В этом случае и образуется тромб.

"Особенно предрасположены к этому люди с атеросклерозом, то есть с внутренним повреждением стенки сосуда, или варикозной болезнью, когда нарушается ток крови по вене", – добавила эксперт.

Кровь может загустеть на фоне уменьшения количества жидкости – это самая частая причина, пояснила Залетова. На ее состояние также влияют образ жизни и питание: избыток жирной и высокоуглеводной пищи, употребление алкоголя и курение, сидячий образ жизни, а также частые перелеты, особенно с длительным сгибанием ног.





Татьяна Залетова врач-терапевт, кардиолог, диетолог, липидолог, специалист по нутритивной поддержке О повышенной вязкости говорят общая слабость, повышенная утомляемость, сонливость. Важно помнить, что симптомы неспецифичны и могут быть признаками других заболеваний, но их появление – повод обратиться к врачу.

Например, головную боль, головокружение, нарушение концентрации внимания, ухудшение памяти и зрения, шум в ушах, ощущение зябкости, одышку, повышение артериального давления человек замечает при простудных заболеваниях. В этом случае вязкость крови действительно повышается, поделилась кардиолог.

"Более тревожными симптомами, которые указывают на образование тромбов, являются отеки, боль, покраснения, ощущение жара в одной конечности, чаще в ноге. Это может быть признаком тромбоза глубоких вен", – указала Залетова.

Врач отметила, что также об опасном состоянии говорит внезапная одышка и боль в груди, учащенное сердцебиение, кашель и резкая слабость. Это могут быть признаки тромбоэмболии легочной артерии (закупорка легочной артерии кровяным сгустком).

"Такое состояние угрожает жизни, поэтому требуется немедленная медицинская помощь. Внезапная сильная головная боль, нарушение речи, зрения, симметрии лица, слабость в руке или ноге – это признаки возможного инсульта", – рассказала врач.

Необходимо обращать внимание на резкое похолодание, побледнение конечности и боль, особенно при ходьбе. Это может сигнализировать о тромбозе артерии.

Как разжижать кровь без лекарств

Немедикаментозные методы эффективны только для профилактики, предупредила Залетова. Если речь идет об уже диагностированном тромбозе, то врач назначит соответствующее лечение. Сочетание немедикаментозных методов с лекарствами нужно обсудить со специалистом.

Для профилактики врач советует наладить питьевой режим. Взрослому человеку необходимо в среднем от 20 до 30 миллилитров воды на килограмм массы тела в сутки или миллилитр на килокалорию употребляемой пищи. При физических нагрузках и в жаркую погоду количество жидкости стоит увеличить.

Второй эффективный способ – регулярная физическая активность. Ходьба, плавание, бег, езда на велосипеде улучшают кровообращение. Активность заставляет кровь быстрее двигаться по сосудам, а также способствует прорастанию мелких капилляров, спасая организм от недостатка кислорода.

Третий метод – отказ от вредных привычек, особенно от курения и алкоголя, контроль за весом и нормализация распорядка дня.





Татьяна Залетова врач-терапевт, кардиолог, диетолог, липидолог, специалист по нутритивной поддержке Жировая ткань гормонально активна и влияет на свертываемость крови, поэтому важно следить за весом. Для недопущения сгущения крови нужно наладить режим сна и бороться со стрессом, так как он повышает уровень кортизола и адреналина



Обычный массаж и контрастный душ также улучшают микроциркуляцию крови, но они противопоказаны при подозрении на тромбоз или воспаление вен, добавила специалист.

Дополнением к спорту и питьевому режиму станет нормализация рациона. Залетова указала, что в вопросе разжижения крови главное – получать достаточное количество жидкости и природных антиокогулянтов (вещества, препятствующие образованию тромбов).

"Продукты, которые стоит добавить в рацион, – вода, травяные чаи, несладкие морсы и компоты. Жирная рыба, богатая омега-3 кислотами, снижает вязкость и препятствует тромбообразованию. Можно добавить ягоды красного и темного цвета, цитрусовые и овощи", – рассказала Залетова.

Необходимо ограничить потребление жирных сортов мяса, сала, сливочного масла, копченостей, колбас, консервов, белого хлеба, выпечки с маргарином, конфет, сладких напитков и алкоголя, подытожила эксперт.

"Нужно знать свою генетику"

Врач-кардиолог и геронтолог Тамаз Гаглошвили рассказал Москве 24, что важно знать наследственные заболевания. Нужно проверить, не было ли в семье ранних инфарктов и других сердечно-сосудистых проблем. Эти данные позволят сформировать образ жизни и поддерживать нормальное состояние крови.





Тамаз Гаглошвили врач-кардиолог, геронтолог Когда людей пугают образованием тромбов и густой кровью, это говорит о повышенном гематокрите (объем красных кровяных клеток), его норма в крови – 35–50%. На процесс влияют в том числе наследственные заболевания. Поэтому знать свою генетику нужно.

Гаглошвили напомнил, что существует мерцательная аритмия. Это заболевание приводит к образованию тромбов в сердце. Если в семье есть люди с такой патологией, то в качестве профилактики нужно принимать определенные препараты, но только строго по назначению врача, указал специалист.