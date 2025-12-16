Форма поиска по сайту

16 декабря, 06:29

Общество

Мокрый снег с дождем и гололедица ожидаются в Москве 16 декабря

Фото: Агентство ''Москва''/Ярослав Чингаев

Облачная погода и небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя ожидаются в столице во вторник, 16 декабря. Местами по городу возможны гололедица и налипание мокрого снега. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

По прогнозам синоптиков, днем температура воздуха в Москве будет колебаться в пределах от минус 1 до плюс 1 градуса, а в Подмосковье – от минус 3 до плюс 2 градусов.

Юго-западный и западный ветер будет дуть со скоростью 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление составит 751 миллиметр ртутного столба.

В Москву придет потепление. До конца недели температура ожидается на 6–7 градусов выше нормы: столбики термометров будут показывать до 5 градусов тепла. Следующее похолодание – от 0 до минус 5 градусов – прогнозируется в столице не раньше 23 декабря.

Синоптики считают, что сугробы могут появиться в Москве в последние дни декабря, когда в канун Нового года прорвется циклонический вихрь.

В столицу вернется температура, характерная для октября

