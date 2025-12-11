Психолог Самбурский объяснил пользу тренда на офисный фейлвотчинг

В соцсетях набирает популярность новый тренд – "фейлвотчинг", означающий наблюдение за промахами коллег. Эксперты объясняют это явление высоким давлением и страхом неудачи среди поколения зумеров, 74% которого испытывают на работе серьезный стресс. Что стоит за новой тенденцией и как она влияет на коллектив, разбиралась Москва 24.

"Невыполнимые требования"

Зумеры нашли необычный способ справляться с рабочим стрессом. В соцсетях набирает популярность тренд "фейлвотчинг" – наблюдение за ошибками коллег, чтобы снизить собственную тревожность. Эксперты связывают это явление с высоким давлением, конкуренцией и страхом увольнения среди молодого поколения, сообщил Forbes.

По данным экспертов, 74% представителей поколения Z испытывают как минимум умеренный стресс на работе. Как объяснил эксперт по продуктивности Эйвери Морган, это результат "круглосуточного цикла достижений", в котором оказалось молодое поколение.





Эйвери Морган эксперт по продуктивности Когда вы предъявляете к себе невыполнимые требования, наблюдение за тем, как кто-то другой спотыкается, становится способом убедиться, что вы не единственный, кто испытывает трудности.

Однако увлечение фейлвотчингом может иметь негативные последствия и даже привести к конфликтам в коллективе, если перерастет в травлю. Чтобы создать здоровую атмосферу и снизить уровень перфекционизма, Эйвери Морган дает несколько практических советов.

Эксперт рекомендовал придумать имя для своего внутреннего критика, чтобы научиться наблюдать за навязчивыми мыслями со стороны. Также полезно завести дневник "несовершенных побед" и записывать ситуации, когда что-то пошло не по плану, но все равно привело к успеху – это помогает перестроить мозг на доверие к усилиям, а не к безупречности. Намеренно заняться тем, что плохо получается, например освоить гончарное дело или импровизацию, учит нервную системy, что несовершенство не катастрофа. Наконец важно ограничить время для сравнения с другими, выделив на это осознанные 10 минут в день, чтобы лишить эту привычку разрушительной силы.

Ранее в профессиональной среде, особенно среди IT-специалистов, активно обсуждался тренд на "нытинг" как метод борьбы со стрессом. Сотрудники стали практиковать организованные сессии жалоб, выделяя в своем расписании до 45 минут для коллективного обсуждения рабочих проблем, усталости от дедлайнов и сложностей в жизни. Участники отмечали, что такой формат помогает эффективно справляться со стрессом и ощущением одиночества.

Популярность "нытинга" частично объясняли переходом на удаленный формат работы, при котором исчезли неформальные офисные ритуалы, такие как совместные чаепития, служившие естественной эмоциональной разрядкой. В качестве замены в некоторых коллективах даже создавали виртуальные "стены плача" для анонимных жалоб.

"Базовый инстинкт"

Злорадство и фейлвотчинг чаще всего проявляются в токсичных средах, где царят жесткая конкуренция и ощущение нестабильности. Об этом в разговоре с Москвой 24 заявила независимый HR-эксперт Зулия Лоикова.

"Например, в финансовых корпорациях, банках или инвестиционных компаниях с жесткой иерархией. В таких условиях сотрудник может чувствовать себя уязвимым и неспособным проявить себя другими способами, и чужие неудачи становятся для него способом поднять самооценку", – отметила она.





Зулия Лоикова независимый HR-эксперт Даже в относительно здоровых коллективах, например среди стажеров, конкурирующих за одно место, может включаться базовое стремление к превосходству. Оно возникает из чувства неполноценности и может стать мотивом для сравнения себя с другими. Однако в поддерживающей, безопасной культуре подобное поведение не находит подкрепления, так как некоторые получают признание и мотивацию из более конструктивных источников.

Таким образом, хотя почва для злорадства есть везде, именно среда во многом определяет, станет ли оно распространенной практикой или останется единичной реакцией, добавила Лоикова.

В свою очередь, клинический психолог Станислав Самбурский в беседе с Москвой 24 объяснил, что фейлвотчинг – это древний психологический механизм, корни которого можно увидеть еще в немом кино, где юмор часто строился на падениях и неудачах персонажей.

"Этот базовый инстинкт связан с ощущением собственного выживания и статуса в "стае": если кто-то оступился, а ты нет, значит, ты не лузер. В современном формате, особенно в соцсетях, этот механизм обрел новую жизнь. Нам хочется смеяться над чужими неудачами, особенно знаменитостей, чтобы снизить собственную тревогу сравнения. В окружении успешных коллег, профессионалов с большим стажем легко начать чувствовать себя неуверенно", – сказал специалист.

По словам эксперта, ошибки других становятся "своеобразным обезболивающим".

"Если их допускает кто-то на твоем уровне, это успокаивает ("не я один"), а если ошибается тот, на кого смотришь снизу вверх, это почти облегчает ("он тоже человек"). Такой просмотр поддерживает самооценку без усилий, давая временное ощущение: все хуже меня", – отметил психолог.





Станислав Самбурский клинический психолог Для поколения Z, которое сталкивается с высокой конкуренцией на рынке труда, риском выгорания и стремительными изменениями из-за внедрения искусственного интеллекта, фейлвотчинг становится способом убедиться, что ты не одинок в своих трудностях. Видя чужие провалы, некоторые могут думать: "Значит, не я бракованный, а мир просто такой". Бороться с этим явлением не нужно, но важно осознавать свои мотивы. Если сотрудник заходит в профессиональные чаты или соцсети, чтобы позлорадствовать и "подпитать" самооценку за счет чужих ошибок, это токсичный путь, который со временем будет разрушать изнутри. Особенно опасно, если кто-либо строит свою самооценку исключительно на просмотре чужих фейлов.

Если человек почувствовал облегчение или злорадство при виде чужой неудачи, надо честно себе в этом признаться, порекомендовал эксперт.

"Это может быть признаком усталости, перегруженности или тревоги. Также важно переключать фокус с злорадства на пользу. Вместо "Ха, попался!", спросите: "Что пошло не так и как мне избежать такой ошибки?" Разбор чужих неудач может стать ценной учебной практикой", – подчеркнул психолог.

По словам специалиста, еще один важный шаг – сознательно снижать склонность к постоянному сравнению себя с другими, поскольку чем больше человек фокусируется на чужих достижениях и испытывает зависть, тем острее он начинает реагировать на неудачи окружающих, подсознательно находя в них подтверждение собственной состоятельности. Главная опасность заключается в том, что этот механизм может превратиться в привычку, где поиск чужих промахов становится неосознанным способом самоутверждения. Такой подход не решает проблему тревожности, а лишь маскирует ее, создавая иллюзию контроля и превосходства.

Здоровой альтернативой является осознанное управление этим процессом. Когда сравнение становится осмысленным, а не автоматическим, оно теряет разрушительную силу. Это позволяет сохранить психологическое равновесие и перенаправить энергию с поиска недостатков у других на анализ собственных возможностей для роста, избегая токсичного самоуспокоения, заключил Самбурский.