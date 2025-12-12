"Вопрос спорный": в Госдуме предложили выплачивать 13-ю зарплату медикам и педагогам

Зампредседателя Госдумы Борис Чернышов предложил выплачивать обязательную 13-ю зарплату медикам и педагогам, которые работают в государственных и муниципальных учреждениях. Деньги на это должны выделять из федерального бюджета.

Традиция поощрять сотрудников в конце года есть во многих компаниях. Однако сейчас это остается на усмотрение работодателя.

Стоит ли дополнительные расходы работодателя сделать обязательными и нужно ли платить 13-ю зарплату? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.