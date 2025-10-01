"Московский патруль": столичные полицейские провели рейд по "наливайкам"

Столичные полицейские вместе с сотрудниками ГКУ "Московская безопасность" провели рейд по "наливайкам". Причиной стали многочисленные жалобы жильцов.

В результате против 53-летнего продавца одного из таких магазинов был составлен административный протокол по статье "Нарушение правил продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции". Ему назначили штраф, а владельцу магазина вынесли предостережение.

Подробнее – в программе "Московский патруль".