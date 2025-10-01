Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

01 октября, 21:45

Безопасность

"Московский патруль": столичные полицейские провели рейд по "наливайкам"

"Московский патруль": столичные полицейские провели рейд по "наливайкам"

Плановая проверка системы оповещения началась в Москве

Для проверки системы оповещения в Москве включат музыку с пением птиц

Мошенники придумали новую схему с использованием "Пушкинских карт"

Мошенники в России начали притворяться хозяевами квартир

Крупные банки России запустят тревожную кнопку для клиентов

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 30 сентября

В России предложили ввести компенсацию пострадавшим от мошенников

Интернет-мошенники стали использовать схему с аккаунтами в MAX

"Московский патруль": москвичам рассказали о работе транспортной полиции

Столичные полицейские вместе с сотрудниками ГКУ "Московская безопасность" провели рейд по "наливайкам". Причиной стали многочисленные жалобы жильцов.

В результате против 53-летнего продавца одного из таких магазинов был составлен административный протокол по статье "Нарушение правил продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции". Ему назначили штраф, а владельцу магазина вынесли предостережение.

Подробнее – в программе "Московский патруль".

Читайте также
Программа: Московский патруль
безопасностьгородвидеоВлада Егорова

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика