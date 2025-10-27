Россиянам упростили процедуру подтверждения гражданства по рождению

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Евич

Россияне смогут подавать в электронном виде заявление для подтверждения у детей гражданства России по рождению. Соответствующий закон подписал Владимир Путин.

Изменения внесли в закон "О гражданстве РФ". Согласно действующему законодательству, документы для подтверждения российского гражданства по рождению может подать родитель, опекун, попечитель или руководитель организации для детей-сирот, в которую помещен ребенок.

Заявление необходимо предоставлять в территориальный орган МВД, диппредставительство или консульское учреждение. При этом человек должен обязательно подавать его в очной форме.

Согласно новому закону, такой документ можно будет отправить в электронном формате. Однако новые правила будут распространяться только на предоставление заявления в территориальный орган МВД.

Порядок подачи документов установит указанное ведомство. Закон вступит в силу через 180 дней с момента опубликования.

Ранее МВД приняло 2 875 решений о прекращении приобретенного гражданства. Основными причинами стали вступление в силу приговора суда о привлечении к уголовной ответственности и неисполнение обязанностей по постановке на воинский учет.