МВД вынесло 2 875 решений о прекращении гражданства РФ

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

В МВД России приняли 2 875 решений о прекращении приобретенного гражданства с момента вступления соответствующего закона в силу. Об этом рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк со ссылкой на данные миграционной службы.

Основными причинами таких решений стали вступление в силу приговора суда о привлечении к уголовной ответственности и неисполнение обязанности по постановке на воинский учет.

"Институт прекращения гражданства РФ направлен прежде всего на повышение эффективности противодействия лицам, принятым в российское гражданство, деятельность которых влечет возникновение угроз национальной и общественной безопасности", – написала Волк в своем телеграм-канале.

В июле Владимир Путин подписал закон о лишении приобретенного гражданства за экстремизм, убийство и преступления сексуальной направленности в отношении детей. В целом перечень был расширен на 72 состава.

Позже правительство РФ также поддержало проект о лишении приобретенного гражданства за уклонение от воинского учета при условии его доработки. За повторным гражданством человек сможет обратиться не раньше, чем через три года.

Лишение гражданства за преступления не будет распространяться на тех, кто получил его на основании федерального конституционного закона или международного договора РФ. Речь идет о жителях Крыма, Донбасса и Новороссии.