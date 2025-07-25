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25 июля, 12:28

Политика

СФ одобрил закон о расширении оснований для лишения приобретенного гражданства РФ

Фото: 123RF/enterfobay

Совфед одобрил закон о расширении перечня оснований для лишения приобретенного гражданства России. Изменения внесены в статью 24 закона "О гражданстве РФ".

Данным документом предусматривается лишение гражданства за:

  • насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетних, с причинением тяжкого вреда здоровью или которые привели к смерти потерпевшего по неосторожности;
  • публичные призывы к террористической деятельности;
  • оправдание или пропаганду терроризма;
  • неправомерное воздействие на критическую информационную структуру РФ;
  • сотрудничество с иностранным государством против безопасности РФ;
  • оказание помощи противнику в заведомо направленной против РФ деятельности;
  • публичные призывы к деятельности, направленной против безопасности страны;
  • пропаганду или демонстрацию нацистской атрибутики или символики;
  • оказание содействия в исполнении решений международных организаций, в которых РФ не участвует, или иностранных госорганов;
  • убийство;
  • групповое изнасилование;
  • изнасилование с особой жестокостью;
  • развратные действия против двух и более лиц;
  • половое сношение с ребенком, достигшим 12 лет, но не достигшим 14-летнего возраста;
  • вовлечение несовершеннолетнего в занятие проституцией;
  • организацию занятия проституцией с участием детей;
  • изготовление и оборот порнографических изображений несовершеннолетних;
  • побуждение ребенка к действиям сексуального характера;
  • совершение других преступлений по экстремистским мотивам или в целях оправдания терроризма.

При этом лишение гражданства за преступления не будет распространяться на тех, кто получил гражданство на основании федерального конституционного закона или международного договора РФ. Речь идет о жителях Крыма, Донбасса и Новороссии, которые стали россиянами после вхождения этих регионов в состав страны.

Ранее в Госдуму внесли проект закона о механизме лишения приобретенного российского гражданства за уклонение от воинского учета. По мнению депутатов, это поможет реализовать положения принятого в 2024 году закона, по которому неисполнение обязанности по первоначальной постановке на воинский учет приводит к лишению приобретенного гражданства.

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