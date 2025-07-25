25 июля, 12:28Политика
СФ одобрил закон о расширении оснований для лишения приобретенного гражданства РФ
Фото: 123RF/enterfobay
Совфед одобрил закон о расширении перечня оснований для лишения приобретенного гражданства России. Изменения внесены в статью 24 закона "О гражданстве РФ".
Данным документом предусматривается лишение гражданства за:
- насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетних, с причинением тяжкого вреда здоровью или которые привели к смерти потерпевшего по неосторожности;
- публичные призывы к террористической деятельности;
- оправдание или пропаганду терроризма;
- неправомерное воздействие на критическую информационную структуру РФ;
- сотрудничество с иностранным государством против безопасности РФ;
- оказание помощи противнику в заведомо направленной против РФ деятельности;
- публичные призывы к деятельности, направленной против безопасности страны;
- пропаганду или демонстрацию нацистской атрибутики или символики;
- оказание содействия в исполнении решений международных организаций, в которых РФ не участвует, или иностранных госорганов;
- убийство;
- групповое изнасилование;
- изнасилование с особой жестокостью;
- развратные действия против двух и более лиц;
- половое сношение с ребенком, достигшим 12 лет, но не достигшим 14-летнего возраста;
- вовлечение несовершеннолетнего в занятие проституцией;
- организацию занятия проституцией с участием детей;
- изготовление и оборот порнографических изображений несовершеннолетних;
- побуждение ребенка к действиям сексуального характера;
- совершение других преступлений по экстремистским мотивам или в целях оправдания терроризма.
При этом лишение гражданства за преступления не будет распространяться на тех, кто получил гражданство на основании федерального конституционного закона или международного договора РФ. Речь идет о жителях Крыма, Донбасса и Новороссии, которые стали россиянами после вхождения этих регионов в состав страны.
Ранее в Госдуму внесли проект закона о механизме лишения приобретенного российского гражданства за уклонение от воинского учета. По мнению депутатов, это поможет реализовать положения принятого в 2024 году закона, по которому неисполнение обязанности по первоначальной постановке на воинский учет приводит к лишению приобретенного гражданства.