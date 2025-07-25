СФ одобрил закон о расширении оснований для лишения приобретенного гражданства РФ

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Совфед одобрил закон о расширении перечня оснований для лишения приобретенного гражданства России. Изменения внесены в статью 24 закона "О гражданстве РФ".

Данным документом предусматривается лишение гражданства за:

насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетних, с причинением тяжкого вреда здоровью или которые привели к смерти потерпевшего по неосторожности;

публичные призывы к террористической деятельности;

оправдание или пропаганду терроризма;

неправомерное воздействие на критическую информационную структуру РФ;

сотрудничество с иностранным государством против безопасности РФ;

оказание помощи противнику в заведомо направленной против РФ деятельности;

публичные призывы к деятельности, направленной против безопасности страны;

пропаганду или демонстрацию нацистской атрибутики или символики;

оказание содействия в исполнении решений международных организаций, в которых РФ не участвует, или иностранных госорганов;

убийство;

групповое изнасилование;

изнасилование с особой жестокостью;

развратные действия против двух и более лиц;

половое сношение с ребенком, достигшим 12 лет, но не достигшим 14-летнего возраста;

вовлечение несовершеннолетнего в занятие проституцией;

организацию занятия проституцией с участием детей;

изготовление и оборот порнографических изображений несовершеннолетних;

побуждение ребенка к действиям сексуального характера;

совершение других преступлений по экстремистским мотивам или в целях оправдания терроризма.

При этом лишение гражданства за преступления не будет распространяться на тех, кто получил гражданство на основании федерального конституционного закона или международного договора РФ. Речь идет о жителях Крыма, Донбасса и Новороссии, которые стали россиянами после вхождения этих регионов в состав страны.

Ранее в Госдуму внесли проект закона о механизме лишения приобретенного российского гражданства за уклонение от воинского учета. По мнению депутатов, это поможет реализовать положения принятого в 2024 году закона, по которому неисполнение обязанности по первоначальной постановке на воинский учет приводит к лишению приобретенного гражданства.