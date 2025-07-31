Путин подписал закон о лишении приобретенного гражданства за экстремизм и убийство

Фото: 123rf/diy13

Экстремизм, убийство и преступления сексуальной направленности в отношении детей стали основаниями для лишения приобретенного гражданства РФ. Соответствующий закон подписал Владимир Путин.

Перечень оснований для лишения приобретенного гражданства расширен на 72 состава.

Теперь данная мера последует за убийство и насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетних, которые причинили тяжкий вред здоровью или по неосторожности привели к смерти потерпевшего.

Также в список вошли публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, оправдание или пропаганду терроризма, неправомерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру страны и сотрудничество с иностранным государством против безопасности России.

Ранее в Госдуму был внесен проект закона о механизме лишения приобретенного российского гражданства за уклонение от воинского учета. Как считают депутаты, это поможет реализовать положения принятого в 2024 году закона, по которому неисполнение обязанности по первоначальной постановке на воинский учет приводит к лишению приобретенного гражданства.