МВД опровергло массовые жалобы на запрет выезда за границу из-за дефектов загранпаспортов

Фото: depositphotos/-vvetc-

Официальный представитель МВД России Ирина Волк опровергла распространяемую в СМИ информацию о технических дефектах в загранпаспортах, которые якобы стали причиной отказа россиянам в пересечении границы. Она написала об этом в своем телеграм-канале.

Волк добавила, что в этом году ведомство не получало подобных жалоб.

Представители Российского союза туриндустрии (РСТ) в беседе с ТАСС также опровергли эту информацию, заявив, что туроператоры не получали массовых обращений от туристов по данному вопросу.

Ранее телеграм-канал SHOT сообщал, что десятки российских туристов якобы не смогли вылететь на зарубежные курорты из-за дефектов в заграничных паспортах. Утверждалось, что поводом для этого послужило то, что текст в документах был написан не строго под графами "пол", "гражданство" и "дата выдачи", а прямо на них.

На пограничном посту туристам сказали, что их загранпаспорта недействительны. В результате россияне потеряли оплаченные путевки, указывали журналисты.

Как пояснил эксперт РСТ Михаил Абасов, загранпаспорт может быть признан недействительным при наличии физических повреждений. Речь идет о разрывах страниц, потертостях и порче защитных элементов. Также причиной для этого могут стать формальности: истечение срока действия, изменение данных владельца или утеря документа.

