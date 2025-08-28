Словакия возобновила прием заявлений на туристические визы в России

Фото: 123RF/tomas1111

Консульство Словакии вновь принимает заявки на получение туристических виз в России. Об этом сообщает RT со ссылкой на сайт словацкого визового центра в РФ BLS International.

Ранее директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития Никита Кондратьев сообщил, что российские власти обсуждают смягчение визового режима для иностранных граждан, в том числе введение многократных электронных виз.

По словам Кондратьева, данный вопрос осложняется геополитической обстановкой. Именно поэтому он считает, что в этом вопросе нужно учесть мнение каждого ведомства, чтобы изучить все риски подобных решений.

В частности, Россия хочет в этом году заключить соглашения об отмене визового режима с Мьянмой, Иорданией и Бахрейном. На данный момент на этапе завершения находится работа над проектом соглашения с Мьянмой. Теперь лидеры двух стран должны встретиться и подписать данный документ.

Также, по словам Кондратьева, российской стороне важно заключить безвизовое соглашение с Саудовской Аравией и Малайзией, так как это поможет увеличить туристический поток из этих стран до 2–3 раз.

