Кабмин поддержал законопроект о лишении уклонистов приобретенного гражданства РФ

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

Правительство РФ поддержало законопроект о лишении приобретенного гражданства за уклонение от воинского учета при условии его доработки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующий отзыв кабмина.

Законопроект подготовлен депутатами от "Единой России". Поправки предлагается внести в законы "О воинской обязанности и военной службе" и "О гражданстве".

Авторы проекта предлагают лишать приобретенного гражданства уклонившихся от постановки на воинский учет. По правилам, после вступления в гражданство РФ необходимо в течение 2 недель явиться в военкомат или в течение недели подать заявление на "Госуслугах".

Если человек не сделал этого – будет выноситься заключение об уклонении от обязанностей по воинскому учету. Затем военкомат отправит уклониста в территориальный орган МВД для принятия решения о прекращении гражданства. Тем не менее если в течение 30 дней человек все же придет в военкомат, то заключение будет отменено.

В пояснительной записке законопроекта отмечается, что юридические основания для лишения гражданства из-за уклонения от воинского учета были закреплены еще в 2024 году. Однако закон не содержал практического механизма реализации. В новом документе этот пробел устраняют.

За повторным гражданством человек сможет обратиться не раньше, чем через три года. Вместе с тем в гуманитарных целях и для отдельных лиц могут установить прочие сроки.

Депутаты также предлагают лишать гражданства не только уклонившихся от воинского учета, но и их родственников, в том числе детей. Исключением будут ситуации, при которых второй родитель остается гражданином РФ или когда ребенок находится в детдоме. В гражданстве также оставят ветеранов боевых действий, военнослужащих, тех, кто удостоен госнаград, кто допущен к гостайне и членов их семей.

В кабмине потребовали внести несколько корректировок в законопроект. В частности, некоторые статьи необходимо доработать, чтобы поправки в разные законы лучше соотносились друг с другом.

В июле Владимир Путин подписал закон о лишении приобретенного гражданства за экстремизм, убийство и преступления сексуальной направленности в отношении детей. В целом перечень оснований для лишения приобретенного гражданства был расширен на 72 состава.

При этом лишение гражданства за преступления не будет распространяться на тех, кто получил гражданство на основании федерального конституционного закона или международного договора РФ. Речь идет о жителях Крыма, Донбасса и Новороссии, которые стали россиянами после вхождения этих регионов в состав страны.