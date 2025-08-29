Минобороны РФ завершило работу над созданием системы единого воинского учета

Фото: ТАСС/пресс-служба Минобороны РФ/Вадим Савицкий

Минобороны РФ завершило работу над созданием государственной системы единого воинского учета. Об этом глава оборонного ведомства Андрей Белоусов заявил в ходе заседания коллегии МО РФ.

По его словам, завершение создания системы единого воинского учета стало одним из достижений работы над единой цифровой средой Минобороны.

Белоусов также рассказал, что ведомством были приняты меры по ускорению работы программного изделия ресурсного обеспечения "Алушта".

Ранее глава Минобороны сообщил, что в России в 2025 году увеличили план набора на военную службу по контракту. По его словам, показатели плана в целом выполняются.

Также он подчеркнул, что главным вопросом обеспечения ведения наступательных действий остается комплектование российских войск. Другим приоритетными направлением является модернизация системы военного образования и подготовки офицерских кадров, отметил Белоусов.