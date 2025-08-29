План набора на военную службу по контракту в 2025 году увеличен в РФ

Фото: ТАСС/Петр Ковалев

В России увеличен план набора на военную службу по контракту в 2025 году. Его показатели в целом выполняются, заявил глава Минобороны РФ Андрей Белоусов на заседании коллегии ведомства.

Он подчеркнул, что главным вопросом обеспечения ведения наступательных действий остается комплектование российских войск. Другим приоритетными направлением, по его словам, является модернизация системы военного образования и подготовки офицерских кадров.

"С сентября в 3 академиях начинается подготовка военнослужащих по 11 новым специальностям. Прежде всего это применение беспилотных летательных аппаратов и робототехнических комплексов", – отметил министр.

Ранее Минобороны России предложило поднять оклады военнослужащих на 7,6% в 2025 году. Предложение относится к окладам по воинским должностям и званиям военнослужащих, проходящих военную службу по контракту или по призыву, а также сотрудников Росгвардии, имеющих специальные звания полиции, и сотрудников органов внутренних дел.