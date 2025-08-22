Минтруд РФ предложил расширить список профессий для альтернативной службы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Минтруд РФ предложил расширить список профессий для прохождения альтернативной службы на пять пунктов и добавить туда токаря, парашютиста-пожарного и ряд других профессий. Соответствующий документ опубликован на портале проектов нормативно-правовых актов.

В частности, в список будут включены профессии инструктора по трудовой терапии, печатника и электромонтажника по силовым сетям и электрооборудованию.

Как уточнило ведомство, теперь общее число профессий для альтернативной службы составит 271. Кроме того, министерство решило расширить и список организаций, где можно будет проходить такую службу в 2025 году. Их число вырастет с 1 671 до 1 792.

При принятии перечень распространится на осенний призыв этого года.

Ранее депутаты Госдумы внесли законопроект о призыве на военную службу в течение календарного года. В настоящее время призыв проходит дважды в год: с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря, что регулируется указами президента РФ. Однако парламентарии предложили установить новый срок – с 1 января по 31 декабря.

В соответствии с новыми правилами в течение всех 12 месяцев будут проводиться медицинское освидетельствование, профессиональный психологический отбор и заседания призывной комиссии.

