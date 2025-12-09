Форма поиска по сайту

09 декабря, 09:11

Политика

Герасимов назвал взятие Красноармейска важнейшим этапом освобождения Донбасса

Фото: ТАСС/Гавриил Григоров

Освобождение Красноармейска в Донецкой Народной Республике (ДНР) стало важнейшим этапом в операции по зачистке всей территории Донбасса от войск Вооруженных сил Украины (ВСУ), заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России (ВС РФ) генерал армии Валерий Герасимов.

"В ходе освобождения города соединения и воинские части проявили инициативу, действовали грамотно, выбирали такие способы действия, которые неизвестны противнику и оказались для него неожиданными. А личный состав действовал мужественно и отважно", – цитирует его пресс-служба Минобороны РФ.

Также ВС РФ взяли под контроль ряд населенных пунктов, примыкающих к городу с восточной стороны, включая Ровное, Рог и Гнатовку. В российском Генштабе отметили, что из Красноармейска удалось эвакуировать свыше 200 местных жителей. В настоящее время подразделения ВС РФ продолжают проверять жилые кварталы и оказывать помощь населению.

После освобождения города главной задачей российской группировки войск "Центр" является ликвидация украинских войск, окруженных у соседнего города Димитрова, добавил Герасимов. В это же время войска объединенной группировки продолжают наступление практически на всех направлениях, резюмировал глава Генштаба.

Ранее Владимир Путин заявлял, что Москва предлагала Киеву вывести свои войска с Донбасса, но Украина предпочла воевать. Президент уверен, что российские войска освободят Донбасс и Новороссию в любом случае – военным или иным путем.

Кроме того, ВС РФ освободили очередной населенный пункт в ДНР. По данным оборонного ведомства, бойцы "Южной" группировки войск взяли под контроль село Безымянное.

Сюжет: Спецоперация на Украине
