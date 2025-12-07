Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские войска освободили населенный пункт Кучеровка в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Подразделения группировки войск "Запад" продолжили уничтожение окруженной группировки противника на левом берегу реки Оскол. В результате активных действий штурмовых групп 6-й армии освобожден населенный пункт", – говорится в сообщении.

Ранее российские войска освободили населенный пункт в Донецкой Народной Республике (ДНР) – Безымянное. Установить контроль над селом удалось бойцам, служащим в подразделениях "Южной" группировки войск.

До этого операция по освобождению была проведена в Запорожской области. Подразделения группировки "Восток" продолжили продвигаться в глубину обороны ВСУ, что позволило им взять под контроль село Червоное.

Также солдаты Вооруженных сил России отбили населенные пункты Цегельное в Харьковской области и Нечаевку в Днепропетровской области.