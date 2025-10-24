Форма поиска по сайту

24 октября, 10:30

Общество

Россияне используют мат и грубые шутки при знакомстве с Алисой

Фото: 123RF/pressmaster

При знакомстве с нейросетью Алиса россияне не стесняются материться и грубо шутить, в том числе нецензурно. Доля таких сообщений составляет 2% от всего потока запросов. Об этом сообщила пресс-служба сервиса "Яндекс".

Аналитики выяснили, что на этапе знакомства россияне используют примерно столько же грубых формулировок, сколько вежливых. Позже во время использования вежливость и грубость встречаются реже.

По мере общения с нейросетью пользователи привыкают к ней и начинают ее воспринимать как эффективный инструмент для решения задач. В первое время люди применяют слова "привет", "спасибо" и "пока", далее они перестают их употреблять. В первый месяц знакомства почти в 2 раза чаще обращаются к Алисе вежливо, чем через полгода.

Одно из проявлений вежливости – обращение по имени. Например, в первый день знакомства к нейросети обращаются по имени в каждом десятом сообщении. При этом в голосовых сообщениях россияне чаще употребляют слово "Алиса", чем в текстовых.

В общении с Алисой женщины в целом более вежливы, чем мужчины. Первые примерно на 20% чаще используют вежливые формулировки и на 25% чаще обращаются к нейросети в чате по имени.

При этом более обходительными оказались пользователи 55 лет и старше. Примерно в 7% их сообщений есть приветствия, благодарности и просьбы. Молодежь в возрасте 18–24 лет почти в 3 раза реже старшего поколения демонстрирует вежливость.

По статистике, самые вежливые пользователи живут в Ростове-на-Дону: они на 20% чаще употребляют слова благодарности и обращаются к Алисе по имени, чем жители городов-миллионников в среднем. На втором и третьем местах расположились Краснодар и Новосибирск, далее идут Самара и Москва.

Ранее Владимир Путин заявил, что мат остается частью русского языка и бороться с его употреблением можно через повышение общей культуры. Он назвал это тонкой сферой. Чтобы повлиять на это, нужно работать по многим направлениям, подчеркнул президент.

