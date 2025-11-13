Форма поиска по сайту

13 ноября, 17:04

"Яндекс" опроверг слухи о прослушивании Алисой разговоров пользователей

Фото: ТАСС/РБК/Михаил Гребенщиков

Нейросеть Алиса в умных колонках "Яндекса" не может слушать разговоры пользователя без его ведома, сообщила пресс-служба компании.

Там пояснили, что нейросеть работает в спящем режиме, пока не прозвучит активационное слово "Алиса". Без этого условия устройства не реагируют на человеческую речь и не отправляют ее в облако для распознавания.

Кроме того, уточнили в "Яндексе", умные колонки с Алисой оборудованы кнопкой Mute, с помощью которой можно физически отключить микрофоны.

Ранее стало известно, что умные колонки якобы постоянно анализируют окружающую информацию при помощи микрофонов. В связи с этим в Роскачестве рекомендовали отключать микрофон при обсуждении конфиденциальных тем, а также регулярно проверять разрешения, предоставленные устройствам умного дома.

Москвичам рассказали, как умные колонки влияют на детей

