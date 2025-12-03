Форма поиска по сайту

03 декабря, 06:45

В Госдуме предложили штрафовать за буллинг в школе

Парламентарии считают, что за буллинг в школе нужно штрафовать. Они готовят на рассмотрение в Госдуме соответствующий законопроект.

Максимальная сумма предполагаемого штрафа составляет 500 тысяч рублей для юридических лиц. Для должностных лиц он может составить до 200 тысяч рублей и до 50 тысяч – для обычных граждан.

Депутаты предлагают ввести в КоАП статью о наказании за систематическое унижение чести и достоинства. Травлей считаются повторяющиеся действия в неприличной или аморальной форме.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

политикаобществовидеоЕгор БедуляПолина Брабец

