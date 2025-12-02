Путин заявил, что изменения Запада в мирных предложениях направлены на срыв процесса

В Кремле 2 декабря состоятся переговоры Владимира Путина с американской делегацией. Глава государства заявил, что правки Запада в мирные предложения, по его мнению, направлены на заблокирование всего процесса и выдвижение заведомо неприемлемых для России условий.

В Москву прибыли спецпредставитель президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер, которые представят проект мирного плана по Украине. Как отметил госсекретарь США Марко Рубио, переговоры являются деликатными и сложными.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.