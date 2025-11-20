Форма поиска по сайту

20 ноября, 12:20

Политика

Орбан предрек ЕС крах евро и судебные иски при изъятии активов России

Фото: ТАСС/AP/Evan Vucci

Крах евро и судебные иски грозят Евросоюзу (ЕС) в случае принятия решения о конфискации замороженных российских активов в пользу Украины. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, передает aif.ru.

Орбан раскрыл, что председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен планировала привлечь дополнительные 135 миллиардов евро для поддержки Киева. Однако, как отметил премьер, ЕС не располагает такими ресурсами, из-за чего Брюссель вынужден искать альтернативные источники финансирования.

"Обратиться к замороженным российским активам. Удобное решение, но последствия непредсказуемы. Долгая судебная волокита, множество судебных исков и крах евро. Вот что нас ждет, если мы выберем этот путь", – заявил венгерский премьер.

Минфин РФ подготовил проект ответных мер на случай недружественных действий Запада в отношении замороженных активов РФ. В частности, Москва примет аналогичные меры.

До этого бельгийский депозитарий Euroclear не исключил подачи иска против Евросоюза, чтобы блокировать решение о конфискации российских активов. На этом фоне постпред США при НАТО Мэттью Уитакер призвал Европу занять более жесткую позицию по отношению к России в этом вопросе.

Новости мира: Орбан сравнил помощь Украине с отправкой водки алкоголику

