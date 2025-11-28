Форма поиска по сайту

Новости

Новости

28 ноября, 21:41

Экономика

Путин повысил налоги для букмекеров и тотализаторов в 60 раз

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин подписал закон о повышении налоговой нагрузки на букмекеров и тотализаторов в 60 раз с 1 января 2026 года. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Закон вносит изменения в Налоговый кодекс. В частности, документ ужесточает условия налогообложения для букмекеров и тотализаторов, устанавливая налог в размере 7% с разницы между ставками и выигрышами.

Кроме того, закон вводит налог на прибыль по ставке 25%. При этом он исключает из налогооблагаемой базы целевые отчисления букмекеров, которые они должны направлять на развитие профессионального, детского и массового спорта.

В настоящее время для букмекеров предусмотрен специальный налог на игорный бизнес, устанавливающийся регионами. Его ставка за один пункт приема ставок букмекерской конторы или тотализатора может варьироваться от 10 до 14 тысяч рублей; за один процессинговый центр – от 50 до 250 тысяч; за один процессинговый центр интерактивных ставок: тотализатора – от 2,5 до 3 миллионов, букмекерской конторы – от 9,5 до 10 миллионов рублей.

Однако принятые от игроков ставки не облагаются налогом, а с выигрыша уплачивается НДФЛ по прогрессивным ставкам. Более того, в настоящее время букмекеры перечисляют на развитие спорта 2% от общего объема принятых ставок.

Вместе с тем Путин подписал закон об ужесточении налоговых условий для иноагентов. В частности, он вводит для них единую ставку НДФЛ в 30%. При этом иноагентам нельзя будет прибегнуть к налоговым вычетам на долгосрочные вложения и освобождению от налогообложения доходов от продажи активов, доходов при дарении и наследовании.

Помимо этого, документ предполагает ограничительные меры на применение налоговых преференций организациями-иноагентами или долю участия иноагентов в уставном капитале 10% и более. Подобным организациям нельзя будет задействовать пониженные ставки налога на прибыль и использовать освобождение от налогообложения доходов в виде имущественных прав.

Ранее Путин подписал закон о повышении НДС до 22% с 2026 года с сохранением льготной ставки 10% для всех социально значимых товаров. Она сохранится для продуктов питания, лекарств и медицинской продукции, товаров для детей, изданий периодической печати, книг и племенных сельскохозяйственных животных.

Российские компании начали подготовку к переходу на повышенный НДС

