Налоговая задолженность россиян достигла рекордных 3,3 трлн рублей

Общая сумма налоговой задолженности россиян и организаций перед бюджетом по итогам 9 месяцев достигла рекордного уровня в 3,26 триллиона рублей. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на ежемесячный отчет Росстата "Социально-экономическое положение России".

По его данным, этот показатель почти на 20% превышает аналогичный за тот же период 2024 года, когда задолженность составляла 2,7 триллиона рублей.

Эксперт Совета ТПП РФ по финансовому рынку и инвестициям, налоговый консультант Алексей Крылов отметил, что одна из причин роста задолженности – повышение эффективности налогового администрирования. По его словам, налоговые органы стали более успешно выявлять и пресекать попытки уклонения от уплаты.

В свою очередь, финансовый советник и основатель Rodin.Capital Алексей Родин пояснил, что бизнесу стало сложнее применять незаконные схемы для минимизации налогов. Ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова уточнила, что это повысило общую прозрачность фирм.

Кроме того, роль играет и снижение прибыльности многих компаний на фоне удорожания кредитов и роста издержек, добавила экономист и эксперт по финансовым рынкам Ольга Гогаладзе.

Существенное влияние на рост задолженности оказывает и высокая ключевая ставка Банка России. Полгода она удерживалась на уровне 21%, и лишь с июня началось ее постепенное снижение. Как отметила Гогаладзе, размер пени за просрочку налоговых платежей привязан к ключевой ставке, поэтому ее рост приводит к увеличению финансовой нагрузки на должников. Даже незначительные просрочки в таких условиях могут оборачиваться существенными штрафными начислениями.

Ранее сообщалось, что Федеральная налоговая служба может списывать деньги со счетов и вкладов россиян за неуплату налогов. Служба направляет требование об уплате в течение трех месяцев с момента даты просрочки и дает восемь дней на погашение долга.