Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

15 декабря, 10:32

Экономика

Налоговая задолженность россиян достигла рекордных 3,3 трлн рублей

Фото: depositphotos/LUNNO

Общая сумма налоговой задолженности россиян и организаций перед бюджетом по итогам 9 месяцев достигла рекордного уровня в 3,26 триллиона рублей. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на ежемесячный отчет Росстата "Социально-экономическое положение России".

По его данным, этот показатель почти на 20% превышает аналогичный за тот же период 2024 года, когда задолженность составляла 2,7 триллиона рублей.

Эксперт Совета ТПП РФ по финансовому рынку и инвестициям, налоговый консультант Алексей Крылов отметил, что одна из причин роста задолженности – повышение эффективности налогового администрирования. По его словам, налоговые органы стали более успешно выявлять и пресекать попытки уклонения от уплаты.

В свою очередь, финансовый советник и основатель Rodin.Capital Алексей Родин пояснил, что бизнесу стало сложнее применять незаконные схемы для минимизации налогов. Ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова уточнила, что это повысило общую прозрачность фирм.

Кроме того, роль играет и снижение прибыльности многих компаний на фоне удорожания кредитов и роста издержек, добавила экономист и эксперт по финансовым рынкам Ольга Гогаладзе.

Существенное влияние на рост задолженности оказывает и высокая ключевая ставка Банка России. Полгода она удерживалась на уровне 21%, и лишь с июня началось ее постепенное снижение. Как отметила Гогаладзе, размер пени за просрочку налоговых платежей привязан к ключевой ставке, поэтому ее рост приводит к увеличению финансовой нагрузки на должников. Даже незначительные просрочки в таких условиях могут оборачиваться существенными штрафными начислениями.

Ранее сообщалось, что Федеральная налоговая служба может списывать деньги со счетов и вкладов россиян за неуплату налогов. Служба направляет требование об уплате в течение трех месяцев с момента даты просрочки и дает восемь дней на погашение долга.

Читайте также


экономика

Главное

Почему пенсионерку из Люберец выкинули из единственного жилья?

К этому причастны ее квартиранты – мать и сын, которым женщина сдавала комнату с 2002 года

Отношения пенсионерки и квартирантов испортились, когда мужчина уговорил женщину взять на себя кредит

Читать
закрыть

Нужно ли запретить название "детское шампанское" для газировки?

Мера поможет избежать формирования у несовершеннолетних пагубных привычек

Эксперты уверены: склонность к алкоголизму формируется в семьях, где употребление таких напитков считается нормой

Читать
закрыть

Могут ли уволить за неудачный розыгрыш на работе?

В России впервые зафиксирован случай увольнения сотрудника из-за розыгрыша с использованием ИИ

Эксперты уточняют: на практике увольнение за шутку не является редкостью

Читать
закрыть

Что будет с ключевой ставкой до конца 2025 года?

Эксперты уверены: ключевая ставка может остаться на прежнем уровне или же будет снижена

Инфляция замедляется, и даже обсуждается, что ее уровень по итогам года может составить около 6%

Читать
закрыть

Что будет с российскими активами, замороженными в Евросоюзе?

Власти Бельгии заявили о неизбежности использования российских активов для помощи Украине

Решение будет обсуждаться на заседании ЕС 18 и 19 декабря декабря

Читать
закрыть

Стоит ли запрещать новогодние корпоративы в России?

Подобные мероприятия часто сопровождаются непристойным поведением со стороны работников

Однако эксперты уверены: корпоративы являются поводом найти общий язык с коллегами

Читать
закрыть

Разрешат ли россиянам выезжать из страны в день погашения долга?

Информация о задолженности подтягивается быстро благодаря современным IT-системам

Эксперты уверены: ускорить снятие барьеров вполне реально

Читать
закрыть

Как работа по ночам сказывается на состоянии сотрудников?

Ночная работа может ухудшить состояние сердца

Зачастую у работника отмечается еще и недосып

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика