Выставка "Эпоха Неизвестного" открылась в Новой Третьяковке в Москве

В Новой Третьяковке открылась выставка "Эпоха Неизвестного. К 100-летию художника". Там представлены произведения скульптуры, графики и живописи из музейных и частных собраний. Экспозиция дает наиболее полное представление о творчестве Эрнста Неизвестного.

В кинотеатрах Москвы состоится премьера фильма "Царевна-лягушка 2". По сюжету Иван Царевич и Василиса готовятся к свадьбе после снятия проклятия Кощея. Во время церемонии древнее зло пробуждается и похищает невесту. Иван со своей сестрой Варей и друзьями отправляются на ее спасение в волшебное Тмутараканское царство.

