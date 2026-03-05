График работы соцучреждений Москвы изменится в мартовские праздники

Новости

05 марта, 07:45

Культура

Выставка "Эпоха Неизвестного" открылась в Новой Третьяковке в Москве

В Новой Третьяковке открылась выставка "Эпоха Неизвестного. К 100-летию художника". Там представлены произведения скульптуры, графики и живописи из музейных и частных собраний. Экспозиция дает наиболее полное представление о творчестве Эрнста Неизвестного.

В кинотеатрах Москвы состоится премьера фильма "Царевна-лягушка 2". По сюжету Иван Царевич и Василиса готовятся к свадьбе после снятия проклятия Кощея. Во время церемонии древнее зло пробуждается и похищает невесту. Иван со своей сестрой Варей и друзьями отправляются на ее спасение в волшебное Тмутараканское царство.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

культуравыставкигородвидеоДарья ЕрмаковаДмитрий Козачинский

